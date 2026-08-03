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Россельхознадзор поймал аграриев Ставрополья на незаконных пестицидах

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора установило факт авиационного применения восьми химических препаратов, не допущенных к использованию подобным методом, на сельскохозяйственных угодьях Советского округа Ставропольского края, сообщили в пресс-службе управления.

Инцидент вскрылся после поступления в надзорное ведомство сигнала о возможном воздушном внесении агрохимикатов над территорией Советского округа. Проведённый мониторинг подтвердил опасения: специалисты зафиксировали явные признаки несоблюдения регламента обращения с пестицидами.

Факт авиационных работ в обозначенном районе верифицировала и другая федеральная структура — Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации. По данным ведомства, полёты над округом выполнялись в период с 12 по 28 мая.

Сведения, полученные из информационной системы «Сатурн», позволили установить перечень применявшихся веществ. Выяснилось, что за указанные две недели аграрное предприятие задействовало восемь средств защиты растений, которые законодательно запрещены к распылению с воздушных судов.

Россельхознадзор квалифицировал действия хозяйствующего субъекта как нарушение федерального закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. В отношении предприятия инициирована внеплановая документарная проверка.

Незаконное авиаопрыскивание полей запрещенными препаратами представляет потенциальную угрозу не только для экосистемы сельскохозяйственных угодий, но и для населенных пунктов, расположенных в зоне обработки. Российское законодательство устанавливает жесткие требования к перечню химикатов, допустимых при авиационном методе внесения, поскольку неконтролируемый снос аэрозольного облака способен нанести ущерб значительно большим площадям, чем при наземной обработке.

Станислав Маслаков

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