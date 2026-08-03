В Петербурге умер художник Павел Еськов

Петербургский живописец Павел Еськов скончался на 46-м году жизни. О смерти художника сообщили в официальной группе Санкт-Петербургского союза художников во «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушел из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов»,— говорится в сообщении.

В Союзе художников отметили, что Еськов был не только живописцем, но и педагогом, лауреатом престижных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Китае, Великобритании и США.

О дате, времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Павел Еськов родился в 1981 году в Санкт-Петербурге. В 2005 году он окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. За свою творческую карьеру художник принял участие более чем в 100 российских и международных выставках, а также провел свыше 20 персональных экспозиций.

Матвей Николаев