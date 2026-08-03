Август в Ярославле начнется теплой неделей

В Ярославле в период с 3 по 9 августа ожидается теплая погода с температурой воздуха до +27 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В понедельник в городе прогнозируется до +25 градусов с переменной облачностью. Во вторник будет облачная погода, возможен дождь. В среду незначительно потеплеет — до +26 градусов, также сохранится облачная погода.

В четверг и пятницу ожидаются осадки при температуре воздуха +25…27 градусов. В выходные температура воздуха опустится до +22…24 градусов. В субботу прогнозируется облачная погода с прояснениями, а в воскресенье солнца не ожидается.

Алла Чижова