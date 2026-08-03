АЗС Хакасии получат ГСМ после переговоров правительства с нефтяными компаниями

Дополнительные объемы моторного топлива будут направлены 13 АЗС в Хакасии. О достижении договоренностей о поставках заместитель главы республики Дмитрий Бученик сообщил на совещании у руководителя региона Валентина Коновалова 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы республиканского правительства, речь идет прежде всего о заправках на территориях, где функционирует только одна сеть, а также об АЗС в отдаленных населенных пунктах. Переговоры велись, в частности, с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть».

«Конкретно по Абакану мы открываем объемы дополнительные для пяти заправок, для Саяногорска еще дополнительно для одной заправки. Открываем дополнительные объемы для удаленных населенных пунктов, таких как Вершина Теи, Бирикчуль, Бискамжа и Балыксa, по заправке на каждый населенный пункт»,— рассказал господин Бученик. Кроме того, ГСМ будут направлены в Боградский и Орджоникидзевский районы.

31 июля управление ФАС по Республике Хакасия сообщило о том, что запросило у хозяйствующих субъектов данные о ценообразовании на АЗС.

Валерий Лавский