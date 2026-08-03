Дело главы «Ермак-Медиа», облившего бывшую жену кислотой, передали в суд

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга передала в суд уголовное дело 45-летнего местного жителя, главы «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в организации нападения с серной кислотой на бывшую жену, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Его будут судить по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по январь 2026 года он пообещал своей знакомой Ксении Владимировой передать деньги и машину за убийство бывшей жены Алены Фоминых — авансом пособнице было передано 5 тыс. руб. Также он дал ей токсичное химическое вещество с серной кислотой и ключ от подземной парковки многоквартирного дома, где стоял автомобиль потерпевшей. Эти предметы она передала исполнителю преступления — Эдуарду Середюку. Они знали, что вещество вызывает сильную боль, нарушает работу органов, что может привести к смерти.

В 6:33 12 января исполнитель прибыл к дому потерпевшей на бул. Владимира Белоглазова и проник на парковку. Примерно через час он напал на нее с целью убийства и вылил на лицо из бутылки вещество. Довести умысел до конца соучастники не смогли, поскольку в момент нападения потерпевшая закрыла лицо руками, увидев, как исполнитель бежит в ее сторону. Однако ее лицо в итоге было обезображено, она получила тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину не признал. Экспертиза признала его вменяемым. В отношении соучастников материалы уголовных дел выделены в отдельные производства — по данным управления СКР по Свердловской области, они также были задержаны. Это произошло в доме на ул. Кондукторская в Пионерском. «Фактически можно говорить, что резонансное преступление было раскрыто "по горячим следам". Последних фигурантов взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались "залечь на дно". Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Это своего рода Бонни и Клайд, только наших дней. Мужчина был осужден Кировским судом Екатеринбурга на 12 лет, из колонии вышел в 2023 году»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина