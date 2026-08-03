В Оренбуржье нашли захоронение детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда

В Светлинском районе Оренбургской области участники поискового клуба «Патриот» обнаружили ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны. Найденные останки, предположительно, принадлежат детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Поисковые работы начались после обращения краеведа Александра Ибрагимова, который узнал о ситуации от местных жителей. Несколько лет исследователь изучал архивные документы, после чего было принято решение о проведении поисковых работ.

В 2017 году на предполагаемом месте захоронения по инициативе настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Светлого Михаила Рябинова был установлен памятный крест с табличкой «В память о погибших детях блокадного Ленинграда». 28 и 29 июля участники поискового клуба «Патриот» совместно с сотрудниками Следственного комитета и представителями администрации района обследовали участок. Несмотря на сильную жару и пересохший грунт, уже в первые полчаса работ были обнаружены останки пяти человек.

Останки эксгумированы и переданы в лабораторию Следственного комитета для проведения экспертизы. Поисковые работы на этом участке продолжатся в рамках проекта «Без срока давности».

Яна Вежлева