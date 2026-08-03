В Оренбуржье нашли захоронение детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда
В Светлинском районе Оренбургской области участники поискового клуба «Патриот» обнаружили ранее неизвестное захоронение времен Великой Отечественной войны. Найденные останки, предположительно, принадлежат детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда.
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
Поисковые работы начались после обращения краеведа Александра Ибрагимова, который узнал о ситуации от местных жителей. Несколько лет исследователь изучал архивные документы, после чего было принято решение о проведении поисковых работ.
В 2017 году на предполагаемом месте захоронения по инициативе настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Светлого Михаила Рябинова был установлен памятный крест с табличкой «В память о погибших детях блокадного Ленинграда». 28 и 29 июля участники поискового клуба «Патриот» совместно с сотрудниками Следственного комитета и представителями администрации района обследовали участок. Несмотря на сильную жару и пересохший грунт, уже в первые полчаса работ были обнаружены останки пяти человек.
Останки эксгумированы и переданы в лабораторию Следственного комитета для проведения экспертизы. Поисковые работы на этом участке продолжатся в рамках проекта «Без срока давности».