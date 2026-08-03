На фоне беспилотной опасности в Костроме закрывали ярославский аэропорт

Росавиация закрывала ярославский аэропорт (Туношна) утром 3 августа. Согласно сообщениям агентства, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты в период с 5:25 до 8:53.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся, но он действовал с 5:16 до 8:45 в соседнем регионе — Костромской области. Об угрозе атаки БПЛА сообщал губернатор Сергей Ситников.

Закрытие аэропорта не привело к отмене или задержке рейсов, так как их не было запланировано.

Алла Чижова