Глава СКР получит доклад по делу о некачественной дороге в Балезинском районе

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о некачественном состоянии дороги в Балезинском районе, соединяющей деревни Котегово и Падера. Об этом сообщает Информационный центр ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр СКР Фото: Информационный центр СКР

К главе СКР жители района обратились во «ВКонтакте». «Длительное время автомобильная дорога <...> находится в непригодном состоянии: асфальтобетонное покрытие разрушено, на поверхности образовались многочисленные ямы и неровности. Проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные структуры дорогу не ремонтировали, а обращения в различные инстанции не принесли результатов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов нерасселенного аварийного дома в Сарапуле. Здание 1953 года постройки с 2021-го признано негодным для жилья.