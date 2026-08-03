Накоплений краснодарцев хватит в среднем на 4,4 месяца без зарплаты

Краснодарцы в среднем смогут сохранять привычный уровень расходов без зарплаты около 4,4 месяца, показал опрос сервиса SuperJob среди экономически активных жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

По данным исследования, 68% респондентов контролируют свои доходы и расходы: 53% делают это в свободной форме, еще 15% ведут учет более строго. При этом треть опрошенных (32%) не отслеживает движение собственных средств.

Планы будущих доходов и расходов составляют 67% краснодарцев. Большинство из них (44%) рассчитывают бюджет на период до полугода, 16% планируют финансовую ситуацию на срок от шести месяцев до года, а 7% строят прогнозы более чем на год вперед.

В случае полной потери источников дохода 13% жителей города заявили, что их сбережений хватит менее чем на месяц, 19% — на срок от одного до двух месяцев, 15% — от трех до шести месяцев. Еще 8% смогут обходиться без заработка от полугода до года, а 7% располагают запасом средств более чем на год. При этом 38% участников опроса сообщили, что не имеют накоплений.

Большинство краснодарцев оценивают собственную финансовую грамотность как среднюю — так ответили 56% респондентов. Высокий уровень знаний в этой сфере отметили 15%, низкий — 12%.

Согласно исследованию, мужчины чаще женщин контролируют личные финансы, планируют расходы на длительную перспективу и выше оценивают собственную финансовую грамотность. Молодые жители города в возрасте до 35 лет реже занимаются учетом бюджета и долгосрочным планированием, чем более старшие категории.

Наличие сбережений чаще отмечали респонденты с высшим образованием и более высоким уровнем дохода. При этом жители с заработком до 100 тыс. руб. чаще ведут строгий учет расходов, а граждане с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. руб. чаще составляют финансовые планы. С ростом доходов увеличивается и доля тех, кто имеет накопления, отмечают авторы исследования.

Вячеслав Рыжков