Александр Беглов не планирует уезжать из Петербурга после ухода с поста

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что после завершения работы на своем посту намерен остаться жить в городе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беглов заявил, что после завершения работы останется жить в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Беглов заявил, что после завершения работы останется жить в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Конечно, Петербург. Однозначно. Здесь лучшие годы моей жизни, тут могилы родных и близких, в том числе и на Пискаревке. Я от этого никуда. Но надо работать так, чтобы после ухода со службы ни самому не было стыдно, ни детям с внуками. Вот это важно. Хотя в любом случае не вижу жизни вне Петербурга. Это мое, родное»,— сказал губернатор.

По словам господина Беглова, для него важно завершить работу так, чтобы не испытывать чувства стыда за результаты своей службы и сохранить уважение со стороны семьи.

Матвей Николаев