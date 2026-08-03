Пять тополей вырубили возле главного корпуса Ижевского оружейного завода

Тополя спилили возле главного корпуса Ижевского оружейного завода, сообщили в краеведческом исследовательском клубе «Антей». Насаждения появились на Плотинном переулке в начале XX века. В 2025-2024 годах тополя кронировали, оставив стволы и отдельные ветки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КИК «Антей» Фото: КИК «Антей»

«На протяжении более 120 лет тополя служили украшением ижевской плотины, создавали тенистый коридор, по которому шли рабочие на завод и отдыхающие на пристань <...> Кроме тополей, вдоль плотины растут липы, вязы, березы»,— говорится в сообщении.

В администрации города «Ъ-Удмуртия» сообщили, что было вырублено пять аварийных деревьев, они создавали опасность для автомобилистов и пешеходов.

Напомним, в июне и. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал недостаточным объем высадки новых деревьев в Ижевске, сославшись на недовольство горожан в соцсетях.