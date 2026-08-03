В Дагестане спасатели нашли пропавших туристов на горе Шалбуздаг
В Дагестане завершилась операция по поиску туристов на горе Шалбуздаг. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ
Сообщение об исчезновении двух человек поступило накануне. На место выехала группа спасателей из четырех специалистов с одной единицей техники. С наступлением темноты поиски пришлось прервать и возобновить ранним утром следующего дня.
В результате операции оба туриста — мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения — были найдены. Их состояние оценивается как удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.
В МЧС рекомендуют туристам заблаговременно согласовывать маршрут, изучать рельеф, маркировку и ориентиры, проверять снаряжение, экипировку, запасы еды и состояние здоровья участников похода. Предпочтение следует отдавать наиболее безопасному пути даже в том случае, если он длиннее.