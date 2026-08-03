В Челябинске назвали новую дату проверки дополнительных сирен

Новые системы оповещения в Челябинске проверят в 16 часов 3 августа. Они должны были прозвучать 30 июля, но тогда объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сигнал услышат жители поселков Западный, Пригородный и Шагол, микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, а также ЖК «Александровский» и «Ньютон». На данный момент в городе функционирует 104 точки оповещения. После обращений челябинцев выяснилось, что на территории муниципалитета есть «зоны тишины», где сирены не слышно. В связи с этим будут протестированы 24 дополнительные точки оповещения.

Виталина Ярховска