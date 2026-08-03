Свердловчанка разнесла магазин топором из-за взгляда продавца

Серовский районный суд признал виновной местную жительницу Ларису К., которая разнесла топором продуктовый магазин из-за недовольства отношением продавца, и приговорил ее к 2,5 года принудительных работ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее обвиняли в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серовский районный суд Фото: Серовский районный суд

Инцидент произошел 1 февраля в одном из поселков района. Суд установил, что пьяная свердловчанка зашла в магазин за новой порцией спиртного. Она пришла домой, но решила вернуться, обидевшись на то, что продавец посмотрела на нее «как-то не так». Вооружившись топором, она устроила погром витрин и холодильников, нанеся ущерб на сумму более 259 тыс. руб. Продавцы были вынуждены укрыться на складе. Прибывшие полицейские задержали нарушительницу прямо в магазине.

В ходе следствия Лариса К. признала свою вину и заявила, что сама удивилась своим действиям — она не планировала причинять вред, а конфликта как такового не было.

Суд назначил наказание с удержанием 10% из заработной платы. Также она обязана выплатить 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации потерпевшей. Материальный ущерб удовлетворен частично в сумме 159 тыс. руб. (ранее осужденная добровольно возместила потерпевшей 100 тыс. руб.). Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина