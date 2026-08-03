На Ставрополье 21-летний водитель погиб в столкновении с грузовым автомобилем

В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погиб 21-летний водитель. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне утром, 2 августа, на трассе «Иргаклы-Абрам-тюбе-граница Ставропольского края». Предварительно, водитель Lada выбрал небезопасную дистанцию до движущейся впереди «ГАЗели», поворачивающей налево. В результате произошло столкновение. Молодой человек за рулем легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.

Инспекторы установили, что мужчина за последние два года к административной ответственности привлекался 20 раз. Экспертиза установит, был ли он трезв на момент ДТП.

Константин Соловьев