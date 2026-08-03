Бюджетный план Новосибирской области по доходам выполнен на 55% за семь месяцев

Доходы бюджета Новосибирской области по итогам семи месяцев составили 180 млрд руб. Расходы — 197 млрд руб.

Данные привел заместитель председателя областного правительства, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 3 августа.

Из общего объема доходов 165 млрд руб. приходится на собственные доходы. «План по собственным доходам выполнен на 55% с динамикой 106,7%. Отставание, прогнозируемое по текущему поступлению доходов, пока подтверждается»,— уточнил господин Голубенко.

Согласно действующей редакции бюджета Новосибирской области на 2026 год, его доходы должны составить 326,8 млрд руб., расходы — 373,25 млрд руб., дефицит — 46,45 млрд руб.

Валерий Лавский