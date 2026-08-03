Три человека погибли в столкновении двух автомобилей в Дагестане

В Дагестане устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.

По данным правоохранителей, накануне, 2 августа, на автодороге вблизи села Бамматюрт в Хасавюртовском районе столкнулись Lada Largus и Lada Priora, в которой произошло возгорание после удара. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Priora.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Кизлярском районе Дагестана столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них погиб.

Константин Соловьев