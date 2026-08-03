Не менее 470 тыс. детей отдохнут в лагерях Свердловской области за лето

В Свердловской области не менее 470 тыс. детей и подростков отдохнут в лагерях региона этим летом, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как рассказал губернатор Денис Паслер, в рамках запущенной в этом году программы «Уральские каникулы» был проведен капремонт в 17 лагерях и сейчас идет еще в семи. В Тавде и Североуральске появились новые модульные палаточные городки, в трех лагерях построены современные медицинские блоки, а 18 учреждений получили новое медицинское оборудование. До конца года планируется завершить ремонт на 25 объектах.

Кроме того, 29-30 августа во всех муниципалитетах будет организован «Уральский семейный маршрут» — для семей с детьми проведут квесты, интерактивы и другие активности. Акция станет символическим завершением летней оздоровительной кампании и началом нового учебного года.

Ранее из-за паводков на Среднем Урале досрочно завершились смены в нескольких детских лагерях. В частности, в Нижнем Тагиле домой из лагерей отправили 496 детей.

Ирина Пичурина