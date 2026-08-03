Концерт к Дню города Омска перенесли на вечер 3 августа

Праздничный концерт в честь Дня города в Омске перенесен на вечер 3 августа. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«Сегодня в парке “Зеленый остров” состоится запланированное ранее мероприятие с розыгрышем призов и концертом певицы Виктории Дайнеко. Начало в 19:00»,— пригласил омичей глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально концерт должен был состояться на Соборной площади 2 августа. В его программе были заявлены Виктория Дайнеко и Mary Gu. Но мероприятие было отменено из-за налета беспилотников на город.

Валерий Лавский