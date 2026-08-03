Энди Андреофф во второй раз ушел из новосибирского клуба

Канадский нападающий Энди Андреофф покинул хоккейную «Сибирь». О расторжении контракта сообщила пресс-служба новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Андреофф

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Энди Андреофф

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Энди Андреофф играл в составе «Сибири» с 2023 года. По итогам двух сезонов он становился лучшим снайпером новосибирской команды. Как писал «Ъ-Сибирь», в межсезонье прошлого года Энди Андреофф покинул «Сибирь», но затем вернулся в Новосибирск.

По данным сайта «Сибири», в настоящее время в ее составе два канадца: защитник Даррен Дитц (у него есть также гражданство Казахстана) и нападающий Тэйлор Бек.

Валерий Лавский