«Сибирь» проиграла домашний матч в группе «Золото» Второй лиги

«Сибирь» опустилась на третье место в турнирной таблице группы «Золото» Второй лиги. Это произошло по итогам третьего тура, в котором новосибирские футболисты уступили московской «Родине-2».

Матч 2 августа стал первой домашней игрой «Сибири» в этом сезоне. Первый мяч хозяева, вышедшие на поле в статусе лидера группы, пропустили на 28-й минуте от Арсения Хорина, который заработал пенальти и сам его реализовал. В концовке первого тайма Михаил Мальцев удвоил преимущество гостей после того, как новосибирцы отдали мяч сопернику перед своими воротами.

На 52-й минуте сибирякам удалось отыграть один мяч — Максим Чиканчи замкнул фланговую передачу. В дальнейшем Антон Кобялко, Артур Янгаев и Максим Чиканчи могли сравнять счет, но сделать этого не удалось. Зато москвичи уже в добавленное время забили третий мяч. После того как вратарь «Сибири» Максим Киселев отправился в атаку, гости перехватили мяч и закатили его в пустые ворота — 1:3.

После трех туров у «Родины-2» и кировского «Динамо» по семь очков, у новосибирцев — шесть.

Валерий Лавский