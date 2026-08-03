Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Кубанью и Черным морем

В течение дня 2 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря. Всего, по данным Министерства обороны РФ, с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 17 российских регионов и акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В федеральном ведомстве сообщили, что под удар попали Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Кировская, Липецкая, Орловская, Омская, Рязанская, Самарская и Тульская области, Московский регион, Краснодарский и Пермский края, Республика Крым, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, а также акватория Черного моря. По информации Минобороны, все беспилотные летательные аппараты перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 2 августа силы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 16 российских регионов, в том числе Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик