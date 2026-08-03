В Новороссийске произвели более 32 тонн меда за полгода

В Новороссийске за первое полугодие 2026 года участники городской Ассоциации пчеловодов произвели 32,4 тонны меда. Сейчас в объединение входят 18 личных подсобных хозяйств, где содержатся 673 пчелосемьи, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Мэр отмечает, что развитие пчеловодства рассматривается как одно из направлений поддержки местного агропромышленного сектора. Производители реализуют продукцию напрямую покупателям без посредников.

Приобрести мед местных пасечников жители и гости Новороссийска могут на муниципальных сельскохозяйственных ярмарках. В администрации рассчитывают, что поддержка местных производителей будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и расширению рынка сбыта продукции.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае под контролем Россельхознадзора уничтожили более 95 кг сыров из Нидерландов, запрещенных к ввозу в Россию. 28 июля сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Новороссийской таможней и Новороссийской транспортной прокуратурой провели проверку соблюдения ограничений на оборот санкционной продукции. В одном из магазинов Анапы инспекторы обнаружили 95,55 кг сыров нидерландского производства.

Анна Гречко