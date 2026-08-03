В Новороссийске вновь проведут учения со стрельбами

В Новороссийске 3 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Военные отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников. Запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время учений будет запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные лодки, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Новые учения состоятся спустя несколько дней после атаки беспилотника на танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов. Как сообщал Каспийский трубопроводный консорциум, в ночь на 30 июля судно, загружавшее нефть на выносном причале морского терминала КТК в Новороссийске, получило повреждения в результате удара БПЛА. На борту возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

После инцидента погрузочные операции на терминале были приостановлены. Судно сохранило плавучесть, специалисты оценивают объем причиненного ущерба.

Анна Гречко