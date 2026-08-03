В Новороссийске вновь проведут учения со стрельбами
В Новороссийске 3 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Военные отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников. Запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.
На время учений будет запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные лодки, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски.
Новые учения состоятся спустя несколько дней после атаки беспилотника на танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых Островов. Как сообщал Каспийский трубопроводный консорциум, в ночь на 30 июля судно, загружавшее нефть на выносном причале морского терминала КТК в Новороссийске, получило повреждения в результате удара БПЛА. На борту возник пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
После инцидента погрузочные операции на терминале были приостановлены. Судно сохранило плавучесть, специалисты оценивают объем причиненного ущерба.