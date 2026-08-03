В пригороде Новороссийска отгрейдировали 10 улиц общей протяженностью 6 км

В станице Натухаевской и хуторе Семигорском завершили грейдирование 10 улиц общей протяженностью около 6 км. Работы проводились в рамках содержания улично-дорожной сети, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Спецтехника выровняла покрытие дорог, что должно повысить комфорт и безопасность движения транспорта. Особое внимание уделили грунтовым участкам.

Ранее в администрации отмечали, что работы по содержанию дорог в сельских населенных пунктах продолжаются поэтапно в соответствии с утвержденным графиком. В первую очередь внимание уделяется участкам, которые наиболее активно используются местными жителями.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в Новороссийске продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. В городском управлении дорог уточнили, что нанесение разметки завершено по ряду улиц в Центральном, Южном и Восточном районах.

Анна Гречко