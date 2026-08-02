Главные события недели 27 июля–2 августа в Черноземье
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Виды города Павловска Воронежской области
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ