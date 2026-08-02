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Главные события недели 27 июля–2 августа в Черноземье

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  • Облсуд отменил правки в генплан Воронежа, затронувшие ЖК «Эклипс» ГК «Развитие» на набережной Массалитинова. Но «Развитие» получило разрешение на возобновление строительства «Эклипса»
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  • Wildberries сохраняет планы по строительству склада в Курске на фоне атак ВСУ
  • Таможня добивается пересчета пошлин на машинокомплекты из Китая для липецкого завода Evolute и Voyah по увеличенным ставкам
  • Суд в Орле приговорил главу филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии за превышение полномочий
  • У главы ГК «Развитие» появился новый партнер в энергетическом бизнесе в Воронеже
  • На ремонт дорог Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
  • Жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений 42 млрд рублей

Сергей Калашников

Виды города Павловска Воронежской области

Виды города Павловска Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Виды города Павловска Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ