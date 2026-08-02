В Новороссийске передали в суд дело пары, обвиняемой в хранении наркотиков

Следователи в Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ранее судимого мужчины и его 20-летней знакомой. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые через интернет приобрели для личного употребления более 2 г производного N-метилэфедрона. Координаты тайниковой закладки, где находилось запрещенное вещество, они получили через даркнет. После получения информации мужчина и женщина приобрели наркотическое средство и хранили его без цели сбыта.

Фигурантов задержали за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ. Во время личного досмотра сотрудники полиции изъяли у них мобильные телефоны. Следствие установило, что в устройствах находились скриншоты заказа наркотического средства, а также фотографии с координатами тайниковых закладок, где оно было приобретено.

В ходе расследования правоохранители также установили причастность обвиняемых к нескольким эпизодам незаконного приобретения и хранения запрещенных веществ. На основании собранных доказательств следователи предъявили обоим обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

На период предварительного следствия суд избрал фигурантам разные меры пресечения. В отношении мужчины, ранее судимого, применили заключение под стражу. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следственные действия по уголовному делу завершены. Материалы направили в суд. Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мария Удовик