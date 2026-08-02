В Омске отменен концерт на Соборной площади в День города из-за атаки БПЛА

Все вечерние мероприятия в Омске, посвященные Дню города и новому статусу — Культурной столице России 2026 года, отменены из-за атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). В частности, не состоится концерт на Соборной площади, сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Виталий Хоценко.

«В настоящий момент силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион»,— отметил губернатор. Он призвал омичей соблюдать меры безопасности и обо всех происшествиях сообщать по номеру 112. О том, что Минобороны России объявило в Омской области беспилотную опасность, господин Хоценко сообщил в «Максе» в 16:39 по местному времени.

Из-за атаки украинских дронов Омский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, на запасной аэродром в Новосибирск отправлены рейсы FV6473 Санкт-Петербург — Омск авиакомпании «Россия» и SU1688 Москва — Омск авиакомпании «Аэрофлот».

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля украинские дроны атаковали Омский НПЗ — крупнейший в стране. 13 июля УФСБ региона привлекло к административной ответственности двух местных жителей за публикацию кадров атаки беспилотников.

Михаил Кичанов