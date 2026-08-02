В Дагестане водитель легкового автомобиля погиб в ДТП

Сегодня около 03:00 в Кизлярском районе Дагестана столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Авария произошла на 341 км дороги «Астрахань - Махачкала». 38-летний житель Кизляра на Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и, не успев завершить маневр обгона, столкнулся с автомобилем Honda Pilot, за рулем которого находился 22-летний житель ХМАО. Водитель Toyota Camry скончался на месте происшествия от тяжких телесных повреждений.

Мария Иванова