После 37-градусной жары на Кубань придут кратковременные дожди

В Краснодарском крае после периода аномально жаркой погоды ожидается изменение погодных условий. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже после максимальных температур до +37 градусов, прогнозируемых 3 августа, в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом существенного похолодания синоптики не ожидают: температура воздуха снизится лишь на несколько градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ночью 3 августа температура воздуха составит от +18 до +23 градусов, в юго-восточных районах — от +14 до +19, на Черноморском побережье — от +20 до +25. Днем воздух прогреется до +35…+37 градусов. На побережье ожидается от +30 до +35 градусов, в предгорных районах — от +28 до +33. Осадки в этот день не прогнозируются. Скорость ветра при порывах достигнет 12–14 м/с, на побережье Черного моря — до 20 м/с, а в районе Новороссийска — до 23 м/с.

В ночь на 4 августа температура составит от +20 до +25 градусов, у Азовского моря и в юго-восточной части края — от +15 до +20. Днем ожидается от +30 до +35 градусов, на побережье и в предгорьях — от +27 до +32. Местами прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Ветер сохранится порывистым.

По прогнозу синоптиков, аналогичный характер погоды сохранится и 5 августа. В ночные часы температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, у Азовского моря и в юго-восточных районах — от +15 до +20, на Черноморском побережье — от +20 до +25. Днем столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов, на побережье и в предгорьях — от +27 до +32. Местами вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами, ветер останется порывистым.

Мария Удовик