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Бастрыкину представят доклад о подростках, избивших мужчин в Екатеринбурге

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о подростках, которые избили двух мужчин. Информация об этом появилась в социальных сетях свердловского ведомства.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге группа подростков избила двоих мужчин»,— указано в сообщении.

В СКР возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Доклад о расследовании предоставит руководитель управления СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Анна Капустина

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