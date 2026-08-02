Бастрыкину представят доклад о подростках, избивших мужчин в Екатеринбурге
Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о подростках, которые избили двух мужчин. Информация об этом появилась в социальных сетях свердловского ведомства.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге группа подростков избила двоих мужчин»,— указано в сообщении.
В СКР возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Доклад о расследовании предоставит руководитель управления СКР по Свердловской области Богдан Францишко.