В Приморском районе Новороссийска выявили третье повреждение на коммунальных сетях

В Приморском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях. Во время обследования специалисты выявили третье повреждение, устранение которого стало приоритетной задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации специалистов АКТОН, аварийные бригады продолжают работы в усиленном режиме. После обнаружения нового повреждения специалисты приступили к его локализации и устранению.

В настоящее время основные силы направлены на восстановление поврежденного участка сети, чтобы как можно быстрее возобновить подачу ресурса потребителям.

Жителей Приморского района попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением аварийно-восстановительных работ. Сроки полного восстановления подачи ресурса не уточняются.

Мария Удовик