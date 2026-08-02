Бывший городской полигон ТБО внесут в уставный капитал регоператора ТКО

Уставный капитал АО «Пермский региональный оператор ТКО» будет увеличен на 455,445 млн руб. Распоряжение об этом на этой неделе было подписано в краевом правительстве. Дополнительный выпуск акций будет оплачен имуществом, вносимым краевым правительством на баланс общества. Сейчас уставный капитал АО 900 млн руб.

Согласно приложению к распоряжению, будет внесен имущественный комплекс бывшего муниципального полигона Софроны.

Напомним, в апреле Пермская гордума приняла решение о безвозмездной передаче имущества полигона Софроны в собственность Пермского края. В собственность региона передается девять объектов недвижимого имущества, в том числе здание административно-бытового корпуса, гараж-стоянка, а также подъездная дорога, и два земельных участка общей площадью 57,7 га.

Передача имущества понадобилась краевому правительству в целях строительства в этом районе нового экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Объект планируется построить в рамках концессионного соглашения. Концессионером выступит АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») Инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.