Пермский пороховой завод взыскивает 63,1 млн рублей со стройкомпании

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ФКП «Пермский пороховой завод» к ООО «Селве-Урал». Как следует из карточки дела, ППЗ намерен взыскать с компании задолженность и проценты более чем на 63,1 млн руб. Детали требований в судебном акте не указаны. Заседание по делу запланировано на 14 октября.

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ООО «Селве-Урал» занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей с 2010 года в Перми. Единоличным учредителем и гендиректором компании является Денис Голубев. Выручка компании в прошлом году составила 763 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются. Стоит отметить, что в 2026 году ППЗ инициировал 50 арбитражных споров на сумму 255,4 млн руб. Всего в арбитражных судах сейчас рассматривается 36 дел с участием завода в качестве истца на общую сумму 665 млн руб.