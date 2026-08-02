Рейс Санкт-Петербург — Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск

Рейс FV6473 авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург — Омск отправлен на запасной аэродром в Новосибирск. Омский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и обо всех происшествиях сообщать по номеру 112.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля украинские дроны атаковали Омский НПЗ — крупнейший в стране. 13 июля УФСБ региона привлекло к административной ответственности двух местных жителей за публикацию кадров атаки беспилотников.

Михаил Кичанов