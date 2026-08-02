На пути к Гуамскому ущелью восстановили питьевой родник

В Апшеронском районе после восстановления открыли питьевой источник, расположенный на дороге к Гуамскому ущелью у станицы Нижегородской. Родник, который долгие годы пользовался популярностью у местных жителей и туристов, перестал функционировать после прекращения подачи воды. Восстановить его решили по инициативе депутата Госдумы РФ Константина Затулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: депутат Госдумы Константин Затулин Фото: депутат Госдумы Константин Затулин

Источник пополняется водой из реки Серебрячки, протекающей по территории Майкопского района Адыгеи и Апшеронского района Краснодарского края. Со временем родник пришел в запустение, а подача воды прекратилась.

Инициативу по восстановлению поддержали власти Адыгеи. По информации, озвученной в ходе открытия объекта, глава республики Мурат Кумпилов распорядился возобновить подачу воды с территории региона по существующему водоводу.

Технические работы выполнили специалисты Апшеронского водоканала. Они восстановили инженерные коммуникации и благоустроили территорию, прилегающую к источнику.

Во время открытия Константин Затулин призвал жителей и туристов пользоваться восстановленным родником и бережно относиться к источнику. Он также отметил значение сотрудничества между соседними регионами, благодаря которому удалось реализовать этот проект.

Руководитель администрации главы и Кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец сообщил, что решение поддержать инициативу приняли без сомнений. По его словам, восстановление родника нельзя назвать крупным проектом в масштабах двух регионов, однако эта работа имеет важное значение для жителей и способствует укреплению добрососедских отношений между Адыгеей и Краснодарским краем.

После завершения работ источник вновь стал доступен для жителей и туристов, следующих к Гуамскому ущелью. Восстановленный родник расположен на одном из популярных туристических маршрутов Апшеронского района и вновь обеспечивает путешественников питьевой водой.

Мария Удовик