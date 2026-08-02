В Омской области зафиксирована опасность атаки беспилотников

В Омской области зафиксирована беспилотная опасность, со ссылкой на Министерство обороны России сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Виталий Хоценко.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и обо всех происшествиях сообщать по номеру 112.

В Омском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Последний раз опасность атаки БПЛА в регионе была зафиксирована 25 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля украинские дроны атаковали Омский НПЗ. 13 июля управление ФСБ региона сообщило, что за публикацию кадров атаки беспилотников к административной ответственности привлекли двух местных жителей.

Михаил Кичанов