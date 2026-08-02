В квартале «Архангел Михаил» открыли летнюю спортивную площадку RCC Gym

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбург в рамках фестиваля «Энергия РМК» открылась новая спортивная зона — для открытого функционального тренинга. По словам организаторов, она расширит территорию зала RCC Gym и будет доступна для свободного посещения.

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Площадка находится за спортивным комплексом RCC Gym и разделена на несколько сегментов. Она включает две шведские стенки, станции силового формата, куда интегрированы скамьи для жима и место для воркаут-тренировок в различном формате.

В центре обустроена лаунж-зона, где можно перевести дыхание или остановиться во время прогулки по кварталу. Хотя посетители объекта выполняют упражнения самостоятельно, организаторы разработали дополнительную программу групповых тренировок на свежем воздухе. В расписание вошли занятия по функциональному тренингу, кросс-фиту и упражнения из зала единоборств.

Данный формат удастся реализовать при хорошей погоде: «На данный момент площадка представлена в усеченном формате. Некоторое оборудование было убрано, также не выставлен ряд позиций, например, напольные мешки для отработки ударной техники»,— рассказала управляющая Академией спорта РМК Ольга Стахова.

Пока график работы спортивной зоны спланирован на летний сезон. Предварительно все желающие смогут посещать площадку, начиная с мая и до начала октября. Точный срок будет зависеть от погодных условий. На спортплощадке могут заниматься взрослые и подростки. Для детей младше 14 лет требуется сопровождение взрослых.

София Паникова