Зоозащитники требуют ужесточить приговор жителю Гожни по делу об убийстве собаки

Активисты реготделения «Альянса защитников животных» в Удмуртии пожаловались в прокуратуру республики на «незаконно мягкий приговор» по уголовному делу о жестоком убийстве собаки в деревне Гожня. Об этом говорится в посте сообщества во «ВКонтакте».

Как писал «Ъ-Удмуртия», 27 июля местного жителя признали виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК). Как установил суд, днем 29 августа 2025 года он несколько раз проехался по бродячей собаке на мини-тракторе, после того, как она ударилась об автомобиль подсудимого и лежала на обочине. Следствие установило, что животное нападало на скот. Подсудимый вину не признал. Его оштрафовали на 40 тыс. руб.

Зоозащитники назвали произошедшее актом «смертельной экзекуции», совершенном группой лиц. По данным активистов, несколько мужчин сначала гоняли и ранили собаку, после чего подсудимый намеренно наехал на голову овчарки и ездил по ней около 25 секунд. «Подельники в это время спокойно стояли рядом у прицепа и двое распивали спиртные напитки»,— говорится в сообщении. После этого фигурант пересел в автомобиль Renault Duster и еще дважды переехал животное. «Соучастники менялись местами за рулем, цинично жали друг другу руки, а в финале вместе загрузили тело в прицеп и увезли»,— указывают зоозащитники. Это длилось около 20 минут.

Активисты считают, что действия причастных нужно квалифицировать как убийство животного, совершенное группой лиц с применением садистких методов (ч. 2 ст. 245 УК). По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Они требуют отменить приговор в Верховном суде Удмуртии, вернуть дело прокурору и привлечь к ответственности и других участников процесса.