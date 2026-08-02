«Росводоканал Тюмень» начал тестировать новую технологию очистки воды

«Росводоканал Тюмень» приступил к опытно-промышленным испытаниям системы аэрации на Метелевских водоочистных сооружениях, сообщается в пресс-релизе компании. Метод, ранее применявшийся для обезжелезивания подземной воды на Велижанских сооружениях, впервые тестируется для очистки речной воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной стали последствия нетипичного летнего паводка на реке Туре: в воде повышено содержание органических веществ, а концентрация растворенного кислорода снизилась практически до нуля. «Реагируя с кислородом, эффективнее удаляются остальные загрязнения», — пояснил начальник сооружений по водоподготовке Константин Сливченков.

Технология была предварительно апробирована в Тюменском индустриальном университете. Лабораторные испытания подтвердили эффективность аэрации для удаления запаха и очистки от загрязнений. Как отметил главный технолог компании Аркадий Фомин, уже наблюдается увеличение концентрации кислорода и отсутствие загазованности в помещениях. Специалисты рассчитывают, что аэрация позволит повысить и органолептические свойства воды.

Ранее о запуске технологии аэрации на тюменском водоканале сообщил глава региона Александр Моор. Проблемы с загрязнением водопроводной воды возникли из-за паводка.

Анна Капустина