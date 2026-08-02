В Татарстане планируют построить национальный Диснейленд

В Татарстане планируют создать «Туганленд» — тематическое пространство на основе проекта «Туган Батыр». Об этом «Татар-информу» сообщил создатель проекта и соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

По словам господина Абдрахманова, «Туганленд» будет сопоставим с Диснейлендом и должен привлечь в республику туристов со всего мира.

При разработке персонажа авторы изучали детские сказки и исторические материалы. Туган Батыр — богатырь, который путешествует по миру и встречает героев из разных стран. Через проект детям планируют рассказывать о традиционных ценностях, в том числе о любви к родине и уважении к семье и предкам.

Анна Кайдалова