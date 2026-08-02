Море у берегов Новороссийска прогрелось до +24 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Новороссийска на утро 2 августа достигла +24 градусов. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на других курортах Краснодарского края температура морской воды составляет от +22 до +26 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Самая теплая вода на Черноморском побережье зафиксирована в Туапсе, где море прогрелось до +26 градусов. В Геленджике температура воды составляет +25 градусов, в Новороссийске — +24, а у берегов Анапы — +22 градуса. Таким образом, разница температур между курортами достигает четырех градусов.

В Азовском море температура воды остается выше. В Тамани она достигла +26 градусов. Аналогичные показатели гидрометцентр зафиксировал в Приморско-Ахтарске, Должанской и Ейске, где вода также прогрелась до +26 градусов.

По оценкам специалистов, температура воды от +22 градусов считается комфортной для купания. На всех основных курортах Краснодарского края этот показатель уже достигнут.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни Краснодарский край останется под влиянием антициклона. Осадки не прогнозируются, а температура воздуха на основной территории региона в начале новой недели может повыситься до +38 градусов. При этом на побережье Черного моря ожидается усиление ветра. Жаркая погода будет способствовать дальнейшему прогреву воды, однако по состоянию на утро 2 августа температура моря на разных участках побережья остается неодинаковой.

«Ъ-Новороссийск» писал, что администрация Анапы на 2 августа повторно ввела запрет на использование надувных матрасов, кругов и катамаранов в море из-за усилившегося северо-восточного отжимного ветра, который представляет опасность для отдыхающих. Власти призвали туристов соблюдать осторожность и не рисковать жизнью, поскольку ограничения действуют второй день подряд.

Мария Удовик