Землю на развитие туризма предоставят в Красноярском крае без торгов

В Красноярском крае расширили меры господдержки для бизнеса, реализующего инвестпроекты в сфере туризма. Теперь земельные участки для строительства объектов туристической инфраструктуры можно будет получить без проведения торгов, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

«Новый механизм позволит сократить сроки реализации проектов, привлечь новые инвестиции и ускорить создание объектов, востребованных жителями и гостями Красноярского края»,— считает руководитель агентства по туризму региона Елена Недбайло.

Мера поддержки распространяется на бизнес-инициативы по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных комплексов, санаторно-курортных объектов. Обязательным условием является реализация проекта в течение пяти лет.

Михаил Кичанов