На пляжах Анапы продолжает действовать запрет на использование надувных плавсредств

На пляжах Анапы 2 августа вновь ввели временный запрет на использование легких надувных плавсредств. Ограничения действуют второй день подряд и связаны с усилением северо-восточного отжимного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По информации администрации курорта, в море запрещено использовать катамараны, надувные матрасы, круги и другие легкие плавательные средства. Решение приняли из-за погодных условий, которые могут представлять опасность для отдыхающих.

В администрации Анапы сообщили, что ограничения действуют в связи с отжимным северо-восточным ветром. Управление гражданской обороны и защиты населения рекомендовало жителям и гостям курорта соблюдать меры личной безопасности, проявлять осторожность и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила, что температура воды в Черном и Азовском морях на российских курортах варьируется от 20 до 26 градусов, при этом самые прохладные показатели фиксируются у Анапы (около +20 градусов), а самые теплые — в Сочи (до +26 градусов). Специалист пояснила, что в некоторых районах Краснодарского края вода за последние дни слегка остыла из-за дождей и температуры воздуха, которая держится на уровне климатической нормы или ниже нее.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Краснодарский край останется под влиянием антициклона. По прогнозам, температура воздуха на основной территории региона в начале новой недели может достигать +38 градусов. Осадки не ожидаются, однако синоптики прогнозируют усиление ветра, наиболее заметное на Черноморском побережье.

Мария Удовик