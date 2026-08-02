Фестиваль «Энергия РМК» в Екатеринбурге посетили 65 тыс. человек

Двухдневный спортивно-развлекательный фестиваль «Энергия РМК», проходящий 1 и 2 августа в екатеринбургском квартале «Архангел Михаил», в первый деньпосетили около 65 тыс. человек, сообщили организаторы. Мероприятие приурочено к празднованию 303-летия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В связи с дождливой погодой во второй день фестиваля организаторы внесли коррективы в программу. Тренировки по пилатесу перенесены в зал RCC GYM, творческие мастер-классы по паделу для взрослых — на Падел-арену РМК.

Детские мастер-классы в «Сказочном лесу» отменили. Соревнования на баскетбольном корте перенесены на другие даты августа, а футбольные соревнования и международный турнир по баскетболу 33 пройдут по расписанию.

В первый день фестиваля состоялось открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» высотой около 16 м. Также прошел парад с участием 2 тыс. спортсменов, состоялись международный турнир по баскетболу 33, матчи по мини-футболу и турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 35. Первый день завершился концертом Тимати, Niletto, K-Maro и Vonamour.

Подробнее о том, как прошел первый день фестиваля — в материале «"Архангел Михаил" набрал высоту»

Анна Капустина