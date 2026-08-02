В Хакасии ищут подрядчика на строительство поликлиники за 842,5 млн рублей

ГКУ «Управление капитального строительства» Республики Хакасия объявило конкурс на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и строительство поликлиники на 250 посещений в смену в рабочем поселке Усть-Абакан для «Усть-Абаканской ЦРБ им. Н. И. Солошенко». Также подрядчик должен оснастить объект необходимым оборудованием. Стартовая цена контракта установлена в 842,5 млн руб., говорится в сообщении на ЕИС «Закупки».

Согласно конкурсной документации, здание поликлиники будет состоять не менее чем из трех надземных этажей и подвального помещения. Общая площадь — 4,1 тыс. кв. м. Количество посещений взрослой поликлиники определено в 180 человек в смену, детской поликлиники — 70 человек. В медучреждении будут трудоустроены 188 человек.

Проектная документация поликлиники должна быть разработана к 1 июня 2027 года, на строительно-монтажные работы и установку технологического оборудования заказчик отводит 2,5 года: с 1 апреля 2027-го по 30 ноября 2029 года. Работы будут оплачены из средств федерального и республиканского бюджетов.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 августа, итоги торгов подведут 12 августа.

Михаил Кичанов