В Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА, звучат сирены

В Удмуртии ввели сигнал «Опасное небо». Угроза атаки БПЛА в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах, сообщает правительство региона. Сирены звучат местами по республике, включая Ижевск. В 09:07 в аэропорту Ижевска ограничили прием и выпуск воздушных судов, написал в Мах председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь сбили 635 вражеских БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, с 07:00 в регионе действует сигнал «Беспилотная опасность».