Столичная разноголосица «Эталона»

Девелоперская группа «Эталон» (МКПАО «Эталон Груп») по итогам первого полугодия 2026-го выручила от продаж по России 47,9 млрд рублей — на 23% меньше, чем за тот же период годом ранее. В натуральном выражении реализация сократилась на 30%, до 207,9 тыс. кв. м, говорится в сообщении компании. Во втором квартале в Москве продажи у застройщика выросли на 13% в рублях, а в Петербурге — упали в 1,6 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как передает Интерфакс, продажи в премиальном сегменте у «Эталона» в первом полугодии по России выросли в 1,2 раза по площади и в 1,4 раза в денежном выражении. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости прибавила за год 7% и составила 320,9 тыс. рублей.

II квартал группа закрыла с результатом 23,2 млрд рублей, что на 7% ниже прошлогоднего показателя, тогда как площадь реализованной недвижимости увеличилась на 14%, до 117,8 тыс. кв. м. В Москве и Московской области продажи за апрель — июнь достигли 13,08 млрд рублей (рост на 13%) и 45,3 тыс. кв. м (рост на 39%). В Петербурге за этот же период динамика была обратной: денежный и натуральный показатели уменьшились в 1,6 раза — до 3,4 млрд рублей и 15,2 тыс. кв. м. На остальные регионы пришлось 5,07 млрд рублей (снижение на 1%) и 32,2 тыс. кв. м (снижение на 2%). Кроме того, группа реализовала 25,1 тыс. кв. м непрофильных активов на 1,7 млрд рублей.

«Эталон» специализируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, крупнейшим акционером группы на конец года была АФК «Система» с долей 48,8%, более 50% акций принадлежат «значительному количеству акционеров». Головная структура девелопера — Etalon Group PLC — до недавнего времени базировалась на Кипре, а в июле 2025-го стала с регистрацией МКПАО «Эталон Груп» резидентом специального административного района в Калининграде.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что динамика результатов отдельно взятого крупного застройщика вполне отражает общую картину по рынку.

По ее словам, рост показателей девелопера в Москве объясняется фактором неугасающего интереса покупателей к жилью в столице. Снижение продаж в других регионах и даже в Санкт-Петербурге говорит об общем охлаждении в строительстве.

Коммерческий директор компании Unikey Юлия Ружицкая добавляет, что у девелопера в Петербурге портфель крайне неоднородный: от элитного ЖК на Петроградской стороне до проектов массового сегмента. «Исключение — московские проекты. Портфель там более однородный, а объем предложения в разных стадиях готовности достаточно велик, чтобы делать выводы. И там ситуация с продажами выглядит нормально, как минимум не хуже, чем годом ранее. Это позволяет говорить, что в целом с продажами у "Эталона" все хорошо, и во втором полугодии ситуация будет не хуже, чем в прошлом году»,— отмечает она.

Бизнес-партнер TrendAgent (Санкт-Петербург) Вера Голубева замечает, что первое полугодие 2026 года прошло под влиянием изменений семейной ипотеки. С 1 февраля начало действовать правило «одна семья — один льготный кредит». Ожидание новых условий вызвало всплески спроса в январе и июне. «В результате продажи оказались на 7% выше, чем годом ранее, но на 40% ниже показателя предыдущего полугодия. Это говорит о том, что ажиотажные периоды во многом забирали спрос из последующих месяцев»,— говорит она.

Поддержку рынку оказало последовательное снижение ключевой ставки, которая к концу июля достигла 14%. Ипотека начала восстанавливаться, хотя и с низкой базы. По итогам полугодия на нее пришлось 73,8% сделок, а в июне доля достигла рекордных 82,5%. При этом постепенно возвращается и рыночная ипотека: в феврале ее доля выросла до 42 против 18% в январе.

Госпожа Голубева также отмечает, что заметно изменилось и распределение спроса между Петербургом и Ленобластью. Доля области в общем количестве сделок увеличилась до 45% против 35% годом ранее. Покупатели все чаще выбирают этот регион из-за более доступного бюджета покупки.

«Второе полугодие, скорее всего, пройдет в режиме ожидания. Полноценное восстановление рынка возможно при устойчивом снижении ключевой ставки ниже 12–13%. Пока же застройщики осторожно подходят к запуску новых проектов, а покупатели не спешат принимать решения»,— прогнозирует госпожа Голубева.

Александра Хренкова