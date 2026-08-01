В Литературном квартале состоялась премьера спектакля «Горный царь» про генерала Глинку

В Екатеринбурге на открытии фестиваля «Уральский променад» в Литературном квартале показали премьеру спектакля «Горный царь» режиссера Надежды Щекиной. В основу сюжета легли произведения Дмитрия Мамина-Сибиряка «Доброе старое время» и «Верный раб».

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Сценой для премьеры стали два этажа конюшни Дома-музея Решетникова. Главные роли исполнили Валерий Прусаков и Валерия Шелковникова.

Спектакль посвящен главному начальнику горных заводов Уральского хребта, жившему в XIX веке — Владимиру Глинке. Авторы не планировали рассказать напрямую его биографию, а решили показать «спектакль-миф». Здесь есть место и для реальной исторической фигуры, и для сказочного горного царя, и для героев из повестей драматурга. Режиссер пояснила, что эта история о любви и разлуке генерала с Уралом.

Генерал-лейтенант Владимир Глинка (1790—1862) был наиболее известным главным начальником горных заводов Уральского хребта. Его назначили на должность в 1837 году. За двадцать лет он получил славу «царя и бога горнозаводского Урала». При нем в Екатеринбурге было учреждено Уральское горное училище, был утвержден Генеральный план развития города, набережная городского пруда оделась в гранит, появился первый театр.

Спектакль разделен на две части по месту действия и по сценам. В первой части перед зрителями предстает миф о горном царе и его спутнице — девушке Урал. Далее идет отсылка на сюжет повести «Верный раб». Действие следующей части разворачивается на втором этаже. Там актеры вживаются в роли других персонажей автора, отыгрывая разные любовные линии.

«Владимир Глинка как историческая личность был прототипом в повестях у Дмитрия Мамина-Сибиряка. Драматург Сергей Ермолин предложил идею о мифологическом пласте: Урал — прекрасная девушка, а некий горный царь что-то создает, но что с этим делать — не знает. Она ему подсказывает: создай город, создай театр, создай завод. И мы решили через сказку эту линию с Глинкой протянуть»,— разъяснила Надежда Щекина.

Первый фестиваль «Уральский променад» состоялся в 2025 году по инициативе Объединенного музея писателей Урала. В этом году гостей будут принимать сразу две площадки — парк Литературного квартала и Камерный театр. Организаторы рассказали, что с 1 по 16 августа запланированы показы шести постановок, включая аудиопрогулку и моноспектакли.

София Паникова