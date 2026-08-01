В Екатеринбурге открыли памятник «Собор Архистратига Михаила»

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге открыли скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила». Монумент войдет в число самых высоких православных памятников России: его высота около 16 м. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве — 17,5 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Высокопоставленные гости Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выступает митрополит Евгений Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ «Собор Архистратига Михаила» Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Церемония открытия скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Высокопоставленные гости Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выступает митрополит Евгений Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская «Собор Архистратига Михаила» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественная церемония прошла в рамках фестиваля «Энергия РМК», который приурочен ко Дню города. В ней приняли участие такие высокопоставленные гости, как первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев, уральский полпред президента Артем Жога, свердловский губернатор Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. На правах хозяина площадки их принимал основатель РМК Игорь Алтушкин. Освятил памятник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Архангел Михаил является предводителем небесного воинства, которое одолело Люцифера, не пожелавшего подчиняться Божьей воле. Низвергнув сатану с небес, Архангел Михаил удостоился быть главой ангелов. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. В широком смысле его образ символизирует борьбу с любым беззаконием и греховным искушением в мире людей.

Над монументом работал член Союза художников России, скульптор Алексей Щитов. Его работы в жанре монументальной скульптуры можно встретить во многих уголках России, в том числе в Екатеринбурге.

Открывшийся памятник стал единственным, где запечатлены фигуры остальных архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Венчает композицию грандиозная фигура предводителя небесного воинства Архистратига Михаила, который берет весь мир под свою защиту. Поднятый вверх меч у архангела символизирует божественную силу, защиту веры и готовность к духовной борьбе против зла. Скульптор изобразил их парящими. Такой эффект стал возможен за счет кольцевой композиции. На ней архангелы словно летают над золотым шаром, который символизирует мироздание.

Шар около двух метров в диаметре и более двух тонн по весу стал одним из первых элементов, привезенных в Екатеринбург из мастерской в Нижнем Новгороде. Держится вся эта конструкция на скрытых креплениях.

Под шаром установлено стекло, на которое нанесена молитва. Специально для скульптурной композиции ее подготовили сестры Ново-Тихвинского монастыря. Она собрана из традиционных церковных текстов и посвящена архангелу Михаилу.



«Сегодня в Екатеринбурге мы будем освещать не памятник, это икона. И по моему пониманию, это самая большая икона Архангела Михаила и небесных сил, которую я встречал в своей жизни. Если встретите больше, расскажите, съездим. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил и освятил эту икону. А вместе с ней в наш город пришла большая сила добра»,— сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

София Паникова